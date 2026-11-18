Вован и Лексус узнали у главы Минфина Украины о дефиците бюджета на 2027 год. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Министр финансов Украины Сергей Марченко и его заместитель Александр Кава в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявили о серьезных проблемах с финансированием страны на 2027 год. По словам Кавы, дефицит государственного бюджета составит 32,6 миллиарда долларов.

Как рассказали пранкеры РИА Новости, украинские чиновники согласились на беседу, поскольку полагали, что общаются с состоятельным немецким инвестором, готовым вложить деньги в экономику Украины. Марченко охарактеризовал финансовое положение страны как сложное и заявил, что Киеву остается только держаться. Он также отметил, что в начале конфликта США играли ведущую роль в оказании помощи Украине, однако теперь Вашингтон не планирует выделять значительные средства.

Кроме того, Вован и Лексус сообщили, что Марченко рассказал об использовании Вооруженными силами Украины гражданских складов для хранения оружия.

Ранее KP.RU сообщал, что, по оценке украинского Минфина, дефицит бюджета страны в 2027 году может составить около 15% ВВП. Ведомство оценивало ожидаемый объем ВВП в 248,53 миллиарда долларов, а нехватку средств — примерно в 37 миллиардов.