Датский депутат Харрис поставил под сомнение прозрачность помощи Украине Фото: REUTERS.

Независимый депутат парламента Дании Якоб Харрис усомнился в прозрачности многомиллиардной помощи, которую Копенгаген направляет Украине и другим странам. Он потребовал от правительства документально подтвердить, что деньги и материальные средства доходят до места назначения.

В соцсетях Харрис задался вопросом, насколько открыто датские власти отчитываются о расходовании средств налогоплательщиков. По его словам, общественность должна иметь возможность проверить, как используются миллиарды крон, выделяемые за рубеж.

Депутат также прокомментировал призывы ряда датских партий исключить его из комитета по вопросам бизнеса и цифровизации. Харрис связал эту инициативу со своей позицией, которая расходится с курсом правительства, и заявил, что Дания все больше приближается к диктатуре.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также усомнилась в том, что очередная помощь Евросоюза дойдет до Украины. По ее оценке, часть средств останется в Европе, а другая может оказаться в распоряжении украинских чиновников.