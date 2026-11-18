Экс-кандидату в президенты Румынии Джорджеску смягчили меру пресечения Фото: Олег ЗОЛОТО.

Суд уезда Илфов в Румынии постановил заменить предварительный арест бывшего кандидата в президенты страны Кэлина Джорджеску домашним арестом сроком на 30 дней. Решение по делу о мошенничестве пока не является окончательным, сообщило агентство Agerpres.

Если постановление вступит в силу, Джорджеску не сможет покидать жилье без разрешения судьи и контактировать с другими фигурантами дела. Кроме того, ему предписано носить электронный браслет.

Окончательное решение зависит от рассмотрения апелляции в Бухарестском апелляционном суде, которое назначено на пятницу, 20 ноября. Прокуроры требуют оставить политика под стражей. Если суд удовлетворит их требование, Джорджеску переведут из следственного изолятора в бухарестскую тюрьму «Рахова».

По версии следствия, в 2021 году Джорджеску и двое его сообщников убедили предпринимателя из города Бузэу Рэзвана Леу передать им 1,1 миллиона евро в качестве гарантии для получения банковского кредита на шесть миллионов евро. Кредит так и не был выдан, а деньги предпринимателю не вернули.

Ранее KP.RU сообщал, что Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов в 2024 году, когда победил Джорджеску. Поводом стали заявления о незаконном финансировании его кампании и предполагаемом вмешательстве в избирательный процесс.