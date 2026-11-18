Штангистку с Украины отстранили за использование мужских гормонов. Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) отстранило украинскую тяжелоатлетку Камилу Конотоп от соревнований из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что в пробе украинки, которая была взята в сентябре 2026 года, нашли следы экзогенного тестостерона и адиолов. Вещества входят в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). Они обладают свойствами, которые способствуют наращиванию мышечной массы и увеличению силы.

Конотоп проинформировали об этом случае. В связи с этим она может запросить вскрытие пробы Б. Если и этот анализ подтвердит результат пробы A, то нарушение антидопинговых правил будет признано подтвержденным.

Украинка является четырехкратной абсолютной чемпионкой Европы (2021, 2023, 2024, 2026), а также серебряным призером ЧМ-2023.

Ранее сайт KP.RU писал, что гражданка Украины проведёт десять лет в местах лишения свободы. Речь идет о её участии в международной преступной группе, которая занималась контрабандой и продажей наркотиков.