Синоптик Шувалов: снег в Москве растает к вечеру четверга Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Выпавший в Москве в среду, 18 ноября, снег может пролежать до вечера 19 ноября. Об этом "Ленте.ру" сообщил синоптик Александр Шувалов.

«Я думаю, что до вечера четверга, 19 ноября, он местами может полежать и первую половину дня, скорее всего, полежит, а к вечеру уже растает", - сказал она.

Метеоролог пояснил, что в четверг вечером ожидается повышение температуры, а в ночь на пятницу, 20 ноября, пройдет дождь. Поэтому он не залежится, добавил специалист.

RT рассказал, что сегодняшний снегопад в столице перейдет в дождь уже в четверг. Температура воздуха ночью составит 0…+2 °C, утром местами в Подмосковье вероятна гололедица.

19 ноября может выпасть до 4-5 мм осадков за 12 часов. При этом воздух днем прогреется до +4…+6 °C. Таким образом среднесуточная температура будет на 4 °C выше климатической нормы.