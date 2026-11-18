Пашинян заявил о готовности уйти с поста после заключения мира с Азербайджаном Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов оставить пост после референдума по проекту новой конституции и заключения мира с Азербайджаном. Об этом он сообщил 18 ноября во время правительственного часа в парламенте, обращаясь к оппозиции.

По словам главы правительства, если граждане не поддержат конституцию, он уйдет в отставку. Если же проект одобрят, Пашинян подпишет мирный договор с Азербайджаном, после чего стороны ратифицируют соглашение и реализуют ряд пунктов мирной повестки. Среди них премьер назвал открытие «Маршрута Трампа» и делимитацию сложных участков границы.

Пашинян также предложил оппозиции добиться его отстранения. В противном случае, пригрозил он, состоятся внеочередные парламентские выборы, в которых действующая оппозиция не сможет участвовать.

Ранее KP.RU сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возможность обмена территориями для решения проблемы анклавов и эксклавов.