Лор Алиев: долгое использование наушников может провоцировать проблемы со слухом Фото: ViDI Studio/Shutterstock/Fotodom

Наушники могут иметь некоторые особенности, которые делают их использование опасным для слуха. Об этом "Газете.Ru" рассказал оториноларинголог Алигусейн Алиев.

По его словам, главными факторами риска являются громкость звука и продолжительность прослушивания.

При этом, как он отметил, одна из основных проблем — плохая шумоизоляция. Внешние звуки могут заглушают музыку и речь, поэтому человек увеличивает громкость.

"Продолжительное воздействие громкого звука повреждает чувствительные клетки внутреннего уха. Регулярная перегрузка способна привести к стойкому снижению слуха и ухудшению разборчивости речи", - предупредил он.

Специалист отметил, что поврежденные сенсорные клетки внутреннего уха практически не восстанавливаются.

Телеканал "Царьград" сообщил, что из-за размножения бактерий на грязных наушниках, особенно в жару и после купания, возрастает риск воспаления слухового прохода. Заболевание может проявляться болью, зудом, ощущением заложенности уха, выделениями и снижением слуха.