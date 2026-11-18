Госдума повысила максимальную сумму страховых выплат по вкладам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Депутаты Госдума приняли закон об увеличении лимита страхового возмещения по некоторым видам вкладов физлиц. Об этом рассказал RTVI.

Документ повысил максимальную сумму страховой выплаты с 1,4 млн до 2 млн рублей по долгосрочным рублевым вкладам россиян – сроком более трех лет. Также возросло покрытие и по безотзывным сберегательным сертификатам сроком от одного до трех лет.

По словам депутата Игоря Игошина, возмещение по таким вкладам будет рассчитываться и выплачиваться отдельно от возмещения по другим депозитам, то есть фактически дополнительно к базовому лимиту.

KP.RU сообщил, что в Госдуме продолжили увеличить налоги для тех россиян, которые получают свыше 50 млн рублей в год. Депутаты считают, что люди с таким доходом должны платить не менее 45% НДФЛ. Это в свою очередь обеспечит ежегодное поступление дополнительных 180 млрд рублей в доходную часть бюджета.