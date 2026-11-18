Диетолог Байтурова: частое употребление газировки вредит печени и костям Фото: Kmpzzz/Shutterstock/Fotodom

Сладкие газированные напитки при регулярном употреблении могут нанести вред здоровью. Об этом "Ленте.ру" сообщила диетолог Евгения Байтурова.

"В сладкой газировке сахар выше нормы, красители, усилители вкуса, которые вызывают привыкание и токсично влияют на печень", - сказала она.

Специалист предупредила, что употребление сахара в жидком виде проходит незаметно и ребенок может выпить гораздо больше газировки, чем съесть сладостей, не замечая этого.

По ее словам, при систематическом потреблении увеличивается риск диабета, нарушается липидный обмен, помимо возростания веса, портятся зубы, страдает печень, теряется костная масса.

RT рассказал, что сладкие напитки стали главной причиной распространения диабета 2-го типа среди молодежи. Сладкие напитки резко повышают уровень глюкозы в крови и поджелудочная железа вырабатывает много инсулина. При ежедневных скачках сахара клетки перестают реагировать на гормон, что приводит к заболеванию.