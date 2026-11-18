Автоэксперт Славнов призвал вдвоем увеличить дистанцию при вождении в снегопад Фото: Иван МАКЕЕВ.

При снегопаде главное - исключить спешку и соблюдать безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта. Об этом "Ленте.ру" рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

"Главное правило — это никуда не спешить, держим дистанцию в два-три раза больше по сравнению с обычными условиями", - сказал он.

По его словам, стоит думать не только за себя, но и об окружающих автовладельцах. Лучше перестраховаться, добавил он.

Автоэксперт отметил, что водителю при такой непростой погоде следует учитывать действия всех, кто находится рядом, так как риск возникновения ДТП возрастает.

RT напомнил, что в России с декабря по февраль запрещено ездить на летних шинах, даже если на дорогах нет снега. Использование резины не по сезону создает опасность для окружающих водителей. Если зимой произойдет авария, то тип шин может повлиять на установление его причин.