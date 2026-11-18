Финэксперт Волкова: трудоустройство возможно с 14 лет при согласии родителей Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock / Fotodom

14-летний подросток может начать официально трудиться. Об этом "Газете.Ru" рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Она напомнила, что по общему правилу подросток может самостоятельно заключить трудовой договор с 16 лет, но официально работать он может уже с 14.

"Для этого понадобится письменное согласие одного из родителей или попечителя. Если подросток учится в школе, работать можно только в свободное от учебы время, а работа должна быть легкой и безопасной", - сказала финэксперт.

По ее словам, для подростков действуют ограничения по продолжительности рабочего дня. На каникулах в 14–15 лет можно работать не больше четырех часов в день. Во время учебного года рабочий день у подростков 14–16 лет - максимум 2,5 часа.

RT сообщил, что трудовая неделя для несовершеннолетних сотрудников от 16 до 18 лет не должна превышать 35 часов, а для работников младше 16 лет — 24 часов.