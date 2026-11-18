Лавров заявил о провале попыток Запада отменить русскую культуру Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Кампания Запада по «отмене» русской культуры и всего русского обречена на провал. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам церемонии вручения премии фонда «Русский мир» имени Виталия Костомарова за вклад в мировую русистику.

Глава МИД назвал эту награду достойным ответом на попытки вытеснить российскую культуру, в том числе с помощью поддержки русофобии киевского режима. Лавров подчеркнул, что русский язык и русская литература на протяжении веков связывают поколения. По его словам, труд людей, которые занимаются сохранением и популяризацией русского языка, заслуживает глубокого уважения и всесторонней поддержки.

Ранее KP.RU сообщал, что министр культуры России Ольга Любимова назвала невозможной попытку отменить российскую культуру за рубежом. По ее словам, зарубежная аудитория продолжает интересоваться российскими исполнителями и произведениями даже в недружественных странах.