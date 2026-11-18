Роскачество: некачественные гирлянды могут отравлять воздух в квартире Фото: Павел КЛОКОВ.

Химический запах от гирлянды будет отравлять воздух в доме. Об этом "Ленте.ру" заявили в Роскачестве.

В ведомстве отметили, что провод гирлянд изготавливают из меди или сплава с высоким ее содержанием, а обмотку — из ПВХ. При покупке нужно проверить целостность изоляции, особенно в местах соединения с блоком питания и вилкой.

Кроме того, от гирлянды не должно исходить резкого химического запаха. Наличие запаха свидетельствует о низком качестве ПВХ.

Роскачество подчеркнуло, что при нагревании такое устройство будет отравлять воздух в жилище.

Телеканал "Царьград" сообщил, что размещение новогодних гирлянд должно соответствовать требованиям пожарной безопасности. В случае нарушения виновные лица могут быть подвергнуты штрафу до 15 тысяч рублей, в случае юрлица - 400 тысяч рублей.