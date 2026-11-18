Автоэксперт Кисенков: неправильная очистка кузова при антикорре наносит вред Фото: Олег ЗОЛОТО.

Автоэксперт Василий Кисенков предупредил, что в некоторых случаях антикоррозийное покрытие может вместо пользы нанести вред.

Все зависит от покрытия, на которое оно наносится. Важно, чтобы металл был хорошо очищен. Если он очищен без пескоструйной обработки и просушки, это провоцирует парниковый эффект. А из-за него кузов начинает разрушаться изнутри.

- Просто очистили, не отпескоструили и сразу поверх залили. В этот момент создается совершенно другая ситуация — грубо говоря, парниковый эффект, - говорит автоэксперт 360.ru.

Происходит коррозия металла, внешне сверху все в порядке, а вот внутри идут необратимые процессы.

А автоэксперт Леонид Иянов рассказал в беседе с Газета.ru, что колодки автомобиля при нормальной эксплуатации изнашиваются быстрее тормозных дисков. Но иногда происходит и обратный эффект, что говорит о неисправности.

После первого снега водители автомобилей нередко сталкиваются с плохим сцеплением с дорогой даже при наличии зимних шин, однако при прошествии нескольких недель ситуация нормализуется, пишет АиФ.