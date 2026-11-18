Травматолог Евтемиров: обувь на плоской подошве провоцирует падения в гололед Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Люди за теплый период года отвыкают от скользких дорожек, поэтому в дни первого снега рискуют упасть из-за неправильно подобранной обуви. Об этом "МК" рассказал травматолог Ибрагим Евтемиров.

Он отметил, что в такую погоду следует позаботиться о подходящей обуви, чтобы она не скользила, так как она играет важную роль для предотвращения падений на скользких участках.

"Мы же меняем колеса на зимние, так и обувь необходимо сменить", — пояснил специалист.

По его словам, на зимний период нужно подбирать обувь не на плоской, а на рифленой подошве. Она должна иметь протектор, чтобы обеспечивать дополнительное сцепление с поверхностью в том случае, если человек поскользнется.

KP.RU сообщил, что утром 18 ноября Москву накрыл снегопад. Выпавший снег успел сформировать временный снежный покров. Синоптики предупредили, что на дорогах и тротуарах будет скользко, местами гололедица.