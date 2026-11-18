Автоэксперт Кисенков: мыть машину зимой нужно каждые 1–2 недели Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Автоэксперт Василий Кисенков рассказал, как часто зимой можно мыть автомобиль. Делать это необходимо, по словам эксперта, каждые 1–2 недели. Это необходимо, чтобы удалять агрессивную смесь соли и реагентов. Соленая вода глубоко проникает в металл, ускоряя коррозию, поэтому важно промывать не только кузов, но и днище, особенно при отсутствии антикора.

В беседе с 360.ru эксперт советует: в морозы нужно выбирать мойки с теплыми боксами. На открытых площадках вода замерзает мгновенно, а поливать промерзшую машину горячей водой категорически нельзя — резкий перепад температур гарантированно приведет к трещинам на стеклах. Утверждение, что зимняя мойка сама по себе портит краску, является мифом: риски касаются лишь уже поврежденного лакокрасочного покрытия.

После процедуры авто нужно тщательно просушить. Особое внимание уделите выдвижным ручкам, безрамочным стеклам и складным зеркалам. Плохо просушенные механизмы замерзают, блокируя доступ в салон или выход из него. Если деталь примерзла, не дергайте ее и не мучайте электропривод, а аккуратно отогрейте.

Никогда не направляйте струю высокого давления вплотную к камерам, датчикам, замкам и под уплотнители. Их защита рассчитана на дождь, а не на мощный напор. Попавшая внутрь вода вызовет обледенение и сбои электроники, а замена таких узлов обойдется очень дорого.

Обязательно просушите дверные проемы и лючок бензобака. Также дважды в год (до и после зимы) обрабатывайте резиновые уплотнители силиконовой смазкой: это предотвратит примерзание дверей и продлит срок службы резины до 15–20 лет.

Вице-президент Национального автомобильного Союза (НАС) Ян Хайцеэр в беседе с Газета.ru отметил, что климатические условия России продолжают оставаться непреодолимым испытанием для некоторых машин из КНР. Главным уязвимым местом современных китайских автомобилей собеседник назвал их избыточное оснащение электронными системами.

Автоюрист Дмитрий Славнов напомнил, что с декабря по февраль в России запрещено использование летних шин, даже в случае отсутствия снега на дорогах. Сезонные ограничения приурочены к определенным месяцам: летом, а именно в июне, июле и августе, под запретом стоят зимние шины, пишет Царьград.