Представитель премьера Грузии по связям с Россией Зурабашвили встретится в Минске с Галузиным. Фото: Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

В Минске 19 ноября пройдет первая встреча специального представителя премьера Грузии по связям с РФ Георгия Зурабашвили и замглавы МИД России Михаила Галузина. Контакт был установлен 16 ноября. О предстоящих переговорах сообщили в администрации правительства Грузии, транслирует телеканал Imedi.

Георгий Зурабашвили стал спецпредставителем по связям с Россией 21 октября. Ранее эту должность занимал экс-глава Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве Георгий Каджаия.

"Первая встреча между cпециальным представителем премьер-министра Грузии по связям с Россией, первым заместителем министра иностранных дел Георгием Зурабашвили и представителем Российской Федерации, заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным состоится 19 ноября 2026 года", - сказано в материале.

Дипломат Михаил Калугин сообщил, что Москва готова улучшать отношения с Тбилиси. Однако Грузия не должна использоваться враждебными силами против РФ, констатировал директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России.