Нейропсихолог Макарова: после 7 лет дети начинают понимать, что Деда Мороза нет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Детский и семейный нейропсихолог Кира Макарова посоветовала родителям не настаивать, чтобы дети обязательно писали письма Деду Морозу. Особенно, если ребенок уже начинает сомневаться в существовании сказочного волшебника.

Подводить его к отказу от этой традиции нужно постепенно, а не накануне Нового года. Тем более, в определенном возрасте дети перед праздниками сами начинают догадываться, что подарки приносит не Дед Мороз. Поэтому целесообразно не поддерживать веру в сказку, а честно признать этот факт. Особенно, если ребенок в подростковый возраст.

В беседе с Life.ru психолог отметила, что после кризиса семи лет ребенок лучше понимает все социальные правила. На этом этапе дети уже вполне способны самостоятельно разобраться, что Дед Мороз — сказочный персонаж. Достаточно упомянуть в разговоре, а не устраивать разоблачения.

- Родители должны стимулировать это взросление и делать все, чтобы ребенок хотел вырасти, а не развивать в нем инфантилизм, - подчеркнула нейропсихолог.

Взросление происходит постепенно, и задача родителей, по мнению психолога, заключается в том, чтобы поддерживать самостоятельность ребенка.

Ранее, психолог Ольга Миронова в беседе с aif.ru отметила, что подведение итогов уходящего года может вызвать грусть и это нормально. Мы привыкли воспринимать ночь с 31 декабря на 1 января как период подведения итогов, точку отсчета и время постановки целей. С главным зимним праздником связано множество ожиданий и надежд. Но если у одних мечты сбываются, то планы других не доживают и до весны.

Ранее, эксперты направления с резиденциями Деда Мороза, поездка в которые обойдется максимально экономно. Наиболее бюджетно съездить в гости к зимнему волшебнику можно в Смоленск, где находится его Смоленская резиденция. Один день путешествия обойдется в среднем в 5,2 тысячи рублей, пишет Lenta.ru.