Минтранс Крыма сообщил о запуске автобусов в Москву, Минск и другие города Фото: Владимир ВОРСОБИН.

С 19 ноября Крым возобновляет автобусное сообщение с некоторыми городами. Несколько маршрутов останутся каждодневными. Ряд автобусов будут курсировать по измененному графику. Так говорится в материале Минтранса Крыма в Telegram-канале.

В том числе, запускаются автобусы с полуострова в Москву и Минск. Рейсы в российскую столицу будут ежедневными. Автобусы отправляются из Евпатории.

Рейсы из Ялты в Минск будут ходить через день. Еще несколько направлений станут доступны с 20 ноября. Возобновятся рейсы из Симферополя в Астрахань и из Евпатории в Пятигорск.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили после атаки БПЛА. В результате ударов повреждения получили конструкции моста. Точный объем ущерба сейчас оценивают специалисты.