Фото: Владимир ВОРСОБИН.
С 19 ноября Крым возобновляет автобусное сообщение с некоторыми городами. Несколько маршрутов останутся каждодневными. Ряд автобусов будут курсировать по измененному графику. Так говорится в материале Минтранса Крыма в Telegram-канале.
В том числе, запускаются автобусы с полуострова в Москву и Минск. Рейсы в российскую столицу будут ежедневными. Автобусы отправляются из Евпатории.
Рейсы из Ялты в Минск будут ходить через день. Еще несколько направлений станут доступны с 20 ноября. Возобновятся рейсы из Симферополя в Астрахань и из Евпатории в Пятигорск.
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили после атаки БПЛА. В результате ударов повреждения получили конструкции моста. Точный объем ущерба сейчас оценивают специалисты.