Россиянина обвиняют в работе иностранным агентом в США. Фото: REUTERS.

Россиянин Игорь Дью попал под суд в США. Американский Минюст информирует, что гражданина РФ обвиняют в работе иностранным агентом и других преступлениях.

«Федеральное большое жюри присяжных утвердило обвинения в отношении гражданина РФ Игоря Дью в работе иностранным агентом на зарубежное правительство без уведомления генерального прокурора, преследовании с пересечением границ штата и мошенничестве с документами, удостоверяющими личность», - такой релиз опубликован на сайте ведомства.

Правоохранительные органы считают, что Игорь Дью следил за сотрудниками крупной американской компании, связанной с оборонной промышленности. Судебное заседание по делу россиянина назначено на 24 ноября.

Ранее сообщалось, что число случаев депортации граждан России из США значительно увеличилось в последние годы.

Ранее сообщалось, что россиянку два месяца удерживают в тюрьме США, требуя залог 7,5 млн рублей, подозревая в нелегальном пребывании в стране.