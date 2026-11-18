Фото: Алексей БУЛАТОВ.
Семь человек пострадали в автоаварии с микроавтобусом в Мурманской области. Это произошло в Кольском районе, информирует пресс-служба регионального ГОЧС.
«Произошел съезд с дорожного полотна в кювет с последующим опрокидыванием и переворотом микроавтобуса Mitsubishi Delica», - сказано в релизе, опубликованном на странице ведомства Вконтакте.
Сообщается, что один из пострадавших госпитализирован, остальные будут лечиться амбулаторно.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса, насмерть сбивший 4 человек в Екатеринбурге, пойдет под суд. Подробности трагедии здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что в Карелии 48-летняя женщина за рулем Toyota потеряла управление, отчего машина вылетела с дороги в канаву и перевернулась. Ее родители, которые находились в салоне, погибли.