Семь человек пострадали в аварии в Мурманской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Семь человек пострадали в автоаварии с микроавтобусом в Мурманской области. Это произошло в Кольском районе, информирует пресс-служба регионального ГОЧС.

«Произошел съезд с дорожного полотна в кювет с последующим опрокидыванием и переворотом микроавтобуса Mitsubishi Delica», - сказано в релизе, опубликованном на странице ведомства Вконтакте.

Сообщается, что один из пострадавших госпитализирован, остальные будут лечиться амбулаторно.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса, насмерть сбивший 4 человек в Екатеринбурге, пойдет под суд. Подробности трагедии здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что в Карелии 48-летняя женщина за рулем Toyota потеряла управление, отчего машина вылетела с дороги в канаву и перевернулась. Ее родители, которые находились в салоне, погибли.