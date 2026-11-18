В "Иванушках" рассказали о своем райдере Фото: Иван МАКЕЕВ.

Участники музыкальной группы "Иванушки International" раскрыли свой райдер. Они сообщили, что в нем нет ничего необычного. В райдер входят салаты, вода, авокадо, хлеб и некоторые другие продукты. Участники "Иванушек" рассказали об этом в интервью РИА Новости.

По словам Кирилла Туриченко, группа намерена отказаться от шоколада в райдере. Он отметил, что исполнителям "нельзя есть все подряд". Андрей Григорьев-Аполлонов в свою очередь добавил, что раньше в райдере присутствовали сыр и колбаса. С приходом Кирилла Туриченко запросы изменились. Теперь группе готовят авокадо.

"Когда я пришел в группу, попросил, чтобы в райдер внесли авокадо. У других артистов бывают разные непонятные запросы: разложенный по цветам M&M's, распиленная батарейка, бутерброд с квадратной колбаской для квадратного хлеба - у нас такого нет", - пояснил Кирилл Туриченко.

Продюсер Игорь Матвиенко ранее объявил о создании женской музыкальной группы "Аленушки". Она станет частью мюзикла об "Иванушках International".