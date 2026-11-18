Трамп поздоровался со своей же делегацией после приветствия президента Филиппин Фото: REUTERS.

Глава Белого дома Дональд Трамп повел себя странно во время контактов в Маниле. Он начал здороваться с членами своей делегации после приветствия президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего. Странность поведения в том, что делегация прибыла в одном автомобиле с Дональдом Трампом. Видео опубликовал Telegram-канал INSIDЕR UA.

Президент США сначала поприветствовал филиппинского лидера, а затем неожиданно стал жать руки своим министрам. Этот момент быстро распространился по Сети.

Ранее Дональд Трамп после рукопожатия с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН в Нью-Йорке показал странный жест. Он неожиданно опустил руку и сделал жест "V". Дональд Трамп резко направил пальцы вниз. Политик не объяснил, что это значит.