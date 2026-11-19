В ООН назвали серьёзным риск применения террористами ИИ. Фото: REUTERS.

Террористические организации стремятся получить доступ к кибертехнологиям и ИИ, чтобы использовать их в своих целях. Риск применения искусственного интеллекта террористами в настоящее время высок, считает исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН, глава Управления ООН по контртерроризму Александр Зуев.

«Прежде всего, полагаю, что подобные опасения имеют весьма серьезные основания. Мы знаем, что многие террористические организации стремятся получить доступ к новым технологиям, в том числе к кибертехнологиям. Искусственный интеллект, безусловно, представляет для них большой интерес», — сказал он в интервью ТАСС.

Напомним, в сентябре 2025 года одна из хакерских группировок впервые атаковала российские компании собственным вредоносным ПО, написанным с помощью искусственного интеллекта.

Ранее в Следственном комитете России разработали законопроект, согласно которому использование искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов для преступников будет отягчающим обстоятельством.