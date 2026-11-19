В ОП предложили предоставить сотрудникам ЗАГСов право удостоверять брачные контракты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Брачный контракт целесообразно оформлять прямо в стенах ЗАГСа, сразу после церемонии бракосочетания. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

«Считаю, что необходимо информировать всех молодоженов о том, что есть возможность заключения брачного контракта и эту возможность можно предоставлять прямо в ЗАГСе». – сказал он ТАСС, добавив, что право удостоверять контракты может быть предоставлено сотрудникам ЗАГСа.

Практика заключения брачного контракта поможет защитить молодые семьи, считает Гриб.

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