В Дагестане крупный пожар охватил семь строений, включая школу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Цунтинском районе Республики Дагестан вспыхнул крупный пожар, распространившийся на семь строений, среди которых оказалась средняя общеобразовательная школа. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщило Главное управление МЧС России по региону.

По данным экстренных служб, ликвидация возгорания сопряжена с серьезными трудностями из-за особенностей местности и нехватки воды поблизости. «Тушение осложняется сложным рельефом, плотной застройкой и удаленностью водоснабжения. Существует угроза распространения пожара на соседние здания и строения», — отмечается в сообщении республиканского главка ведомства в мессенджере «Макс».

На месте происшествия задействованы 32 сотрудника пожарно-спасательных подразделений и восемь единиц специализированной техники. Специалисты продолжают борьбу с огнем в условиях затрудненного доступа к источникам водоснабжения, стараясь не допустить перехода пламени на расположенные рядом постройки.

Согласно предварительной информации МЧС, сообщений о погибших или пострадавших в результате инцидента не поступало.

Напомним, днем ранее, 18 ноября, два человека пострадали при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы.