РИАН: госдолг США превысил $40,7 трлн, до дефолта остался один процент Фото: REUTERS.

Госдолг США обновил очередной антирекорд, превысив 40,7 трлн долларов. Таким образом до технического дефолта, когда Штаты не смогут платить за обслуживание обязательств, остался один процент от суммы. Об этом со ссылкой на данные минфина США сообщает РИА Новости.

Сейчас госдолг США уже превышает 40,7 триллиона долларов. При этом рост на 700 миллиардов долларов произошел всего за три месяца с 18 августа. Тогда в Вашингтоне обсуждали историческое достижение отметки в 40 триллионов. Нынешний предел заимствований установлен на уровне 41,103 триллиона долларов, госдолгу осталось прибавить меньше 1%, чтобы достичь его.

По словам завкафедрой финансов бизнес-школы университета Флориды Джей Риттер, в Белом доме скорее пойдут на повышение инфляции, чем будут использовать механизмы отказа от долговых обязательств для их сокращения.

В октябре сообщалось, что государственный долг США за два месяца после преодоления отметки в $40 триллионов увеличился почти на $400 миллиардов и приблизился к $40,4 триллионам.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что государственный долг США при сохранении Белым домом текущей бюджетной политики достигнет 142,1% ВВП в 2031 году.