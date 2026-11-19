Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон продолжает передавать Украине разведывательную информацию. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала Fox News, комментируя упрёки в адрес Китая.

По словам главы Белого дома, критики нынешней американской администрации продолжают утверждать, что Пекин якобы передаёт данные Ирану. В ответ Трамп напомнил, что Соединённые Штаты и сами делятся разведсведениями, в том числе с Украиной.

Обвинения в адрес Китая в содействии Ирану прозвучали на фоне обострения американо-иранских отношений. В октябре официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь опроверг утверждения о передаче Тегерану разведданных о навигации, подчёркивая, что Пекин не вмешивается в конфликт.

Ранее американский президент также прокомментировал сообщения о том, что Россия якобы помогает Ирану. Трамп выразил уверенность в том, что это не так. Глава Белого дома отметил, что радикальные левые безумцы постоянно твердят о том, что Москва поддерживает Иран, однако, по его словам, он не верит, что «они это делают».