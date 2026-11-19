ВС России поразили в порту Черноморск склады ГСМ ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Вооружённые силы (ВС) России поразили в порту Черноморск объекты инфраструктуры для хранения горюче-смазочных материалов, используемых Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Удар по объекту был нанесён прошлой ночью.

Накануне ВС России также нанесли удар по сухогрузу, доставлявшему грузы военного назначения в порт Одесса.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России российские войска продолжают наносить массированные удары по объектам военной инфраструктуры, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, энергетическим и логистическим объектам, обеспечивающим ВСУ. В Минобороны неоднократно отмечали, что что удары наносятся исключительно по объектам, используемым в военных целях.