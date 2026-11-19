ВС РФ поразили судно с грузами для ВСУ в Черном море Фото: REUTERS.

Российские военные на переходе морем поразили сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы двойного назначения для украинских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Кроме того, в военном ведомстве сообщили об ударах по топливной и энергетической инфраструктуре, задействованной в обеспечении украинских подразделений. В частности, в порту Черноморск поражены объекты инфраструктуры, предназначавшиеся для хранения горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Вооруженные силы (ВС) России поразили две электроподстанции на территории Одесской области. По данным Минобороны РФ, эти энергообъекты осуществляли распределение электроэнергии для портов и логистических центров.