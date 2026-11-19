Польша хочет нацелить ракеты на Россию, но есть нюанс: США уже согласились на поставки Фото: REUTERS.

Польша намерена получить от США дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, способные поражать цели на территории России. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на заявление главы польского Минобороны Владислава Косиняка-Камыша.

По словам министра, Вашингтон положительно отреагировал на запрос Варшавы о приобретении американских ракет и пусковых установок. Наиболее вероятным вариантом издание называет наземные комплексы Typhon, предназначенные для запуска Tomahawk.

Дальность полета таких ракет составляет около 1600 километров. Как отмечают авторы материала, в случае их размещения в Польше под угрозой ударов окажутся российские промышленные центры и военные объекты.

Однако поставки могут серьезно затянуться. Из-за дефицита Tomahawk в американских арсеналах Варшава вряд ли сможет получить значительное количество ракет раньше 2030-х годов. Запасы США заметно сократились после масштабного применения вооружений в конфликте с Ираном.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц оценил планы Польши разместить дальнобойные ракеты в рамках инициативы «Восточный меч». Он отметил, что американские Tomahawk теоретически способны долететь до Москвы с польской территории. Однако журналист обратил внимание на нехватку у НАТО подобных вооружений и нежелание Вашингтона продавать их союзникам.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не собирается нападать ни на одну страну и никому не угрожает. При этом глава государства предупредил, что в случае агрессии против РФ последует ответ. По его словам, западные политики намеренно раздувают угрозу якобы российского нападения, чтобы оправдать собственную конфронтационную политику.