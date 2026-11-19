DM: Загадочный вирус распространился по круизному лайнеру в Карибском море. Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вспышка неустановленного желудочно-кишечного заболевания произошла на борту круизного лайнера Caribbean Princess во время 12-дневного рейса по Карибскому морю, Колумбии и Панамскому каналу. Как сообщает телеканал NBC South Florida, экипаж уведомил об инциденте Программу санитарного контроля судов Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) спустя четыре дня после начала плавания.

По данным ведомства, точный возбудитель инфекции пока не установлен. У заболевших наблюдаются рвота и диарея. Симптомы проявились у 134 из 2939 пассажиров и у 14 членов экипажа. При этом в CDC уточнили, что не все они болели одновременно.

Представитель круизного оператора заявил, что большинство туристов не затронуты инфекцией. На судне усилены меры по уборке и дезинфекции, заболевшие пассажиры и сотрудники изолированы, а у пациентов взяты биоматериалы для лабораторных анализов. Лайнер продолжает движение по маршруту и должен вернуться во Флориду 23 ноября.

Этот инцидент стал уже четвертой вспышкой инфекционных заболеваний на судах компании Princess Cruises с начала года. Ранее в марте и мае норовирус выявляли на лайнере Star Princess, когда пострадали 153 и 160 человек соответственно, а в июле более 120 человек заразились норовирусом на борту Ruby Princess во время рейса в Канаду и на Аляску.