Экс-глава Госкомиссии по запасам Шпуров признал вину в получении взятки Фото: Олег ЗОЛОТО.

Бывший генеральный директор Федерального бюджетного учреждения «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» (ГКЗ) Игорь Шпуров, арестованный по обвинению во взяточничестве, полностью признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Об этом заявил его адвокат в ходе судебного заседания при рассмотрении апелляционной жалобы защиты на меру пресечения.

«Обвиняемый выразил готовность сотрудничать со следствием и полностью признал вину по предъявленному обвинению», — сообщил защитник.

Несмотря на позицию обвиняемого, Московский городской суд отклонил жалобу адвокатов и оставил фигуранта в следственном изоляторе, куда он был отправлен столичным судом в начале октября.

Напомним, в отношении Игоря Шпурова возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным силовых структур, на посту главы комиссии он получил около 2 млн рублей за постановку запасов полезных ископаемых на государственный баланс в интересах одной из добывающих компаний. Уголовное дело также возбуждено в отношении взяткодателя — учредителя этой организации.