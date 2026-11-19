Путин поздравил с 35-летием РАСО на вручении премии «Гамбургский счет». Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин направил поздравление в адрес Российской Ассоциации по связям с общественностью, которой исполнилось 35 лет. Приветствие главы государства на вручении премии «Гамбургский счет» зачитал замначальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.

Как отметил президент, РАСО по праву считается одним из старейших и наиболее авторитетных в нашей стране профессиональных объединений в сфере общественных коммуникаций.

Особенно глава государства подчеркнул роль РАСО в формировании нацстандартов ответственной публичной коммуникации. Ассоциация помогает своим участникам выстраивать открытый, доверительный диалог между государством, обществом, бизнесом и СМИ.

Напомним, в прошлом году мэр Покровска Виктор Константинов одержал победу в номинации «Лучшая кампания по прямым выборам мэра» престижной Политической премии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) «Гамбургский счет».