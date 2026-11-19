В Пензе восемь человек пострадали при наезде «Газели» на ПВЗ Ozon Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Восемь человек пострадали в результате ДТП в Пензе утром 19 ноября. Автомобиль «Газель» врезался в здание, в котором располагался пункт выдачи заказов Ozon. По уточненным данным региональной Госавтоинспекции, в больницу доставили водителя и семерых пассажиров.

Авария произошла около 07:10 по московскому времени на улице Военный городок. За рулем находился мужчина 1966 года рождения. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших, однако позднее число уточнили. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

«У микроавтобуса отказали тормоза, она въехала в пункт выдачи, - уточнили KP.RU в пресс-службе Ozon.- Пострадавших в ПВЗ нет. Мы на связи с владельцем пункта выдачи, точка временно не работает. Отменим заказы испорченных товаров - покупателям автоматически вернутся деньги»

Также KP.RU сообщал, что в Петрозаводске водитель Nissan выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с КамАЗом и Skoda. В аварии пострадали 40-летний водитель Nissan и 53-летняя автомобилистка, управлявшая Skoda, мужчина имел признаки опьянения и отказался от медицинского освидетельствования.