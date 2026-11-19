Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о готовности коммунальных служб и предприятий ТЭК столицы к работе зимой.

«По итогам проверок префектуры административных округов Москвы получили от профильной структуры Ростехнадзора паспорта готовности к работе в зимний период. Соответствующие документы выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса – ПАО «Мосэнерго», ПАО «Россети Московский регион» и АО «ОЭК», – сообщил заммэра.

Паспорта готовности выданы также ПАО «МОЭК» и АО «Мосгаз».

Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе зимой. Профильные федеральные ведомства подтвердили их способность обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу других ресурсов.

К отопительному сезону в Москве подготовили в целом более 74 тысяч объектов, в том числе 34,6 тысячи жилых домов.

За лето провели необходимые гидравлические и температурные испытания тепловых сетей. В результате заранее выявили ненадежные участки и отремонтировали их. Благодаря этому потребителей обеспечат надежным теплоснабжением в сезон.