Прокуратура запрашивала для Андрея Шевнина 25 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Ленинском районном суде Екатеринбурга 19 ноября огласили приговор 50-летнему бизнесмену Андрею Шевнину. Его признали виновным в убийстве и изнасиловании двух 13-летних школьниц — преступление было совершено в 1994 году, а раскрыли его только три десятилетия спустя. Шевнин получил 14 лет колонии строгого режима, пишет «КП-Екатеринбург».

Поддержать бизнесмена в суд никто не пришел — ни мать, ни дети. На оглашении он скрывал лицо под черной медицинской маской и капюшоном.

Трагедия произошла в ночь на 17 октября 1994 года. Тогда 18-летний Шевнин и его друг Василий Кузнецов расправились с Наташей и Катей. Сначала Андрей позвал Наташу покататься и привез ее в квартиру на улице Начдива Онуфриева, где находился его дядя Алексей Дерябин. Мужчины выпили, а когда девочка начала проситься домой, изнасиловали ее, задушили и зарезали.

Катя знала, куда пошла подруга, и стала нежелательным свидетелем. Кузнецов, хорошо знавший девочку, заманил ее в ту же квартиру под предлогом выпить шампанского. Ее постигла та же участь. Тела вывезли к Чусовскому озеру и попытались сжечь. Утром их нашли рыбаки.

Вот как описали действия подельников в прокуратуре Свердловской области:

- Желая быть уверенными в наступлении смерти второй малолетней, дополнительно нанесли ей клинком острого ножа не менее 10 ударов в область шеи, грудной клетки и живота.

Подозреваемых установили уже через два дня. Против них были следы крови в «Жигулях» и на одежде. Но обвинение в убийстве тогда Шевнину и Кузнецову так и не предъявили. Они остались в статусе подозреваемых. Дерябин дал показания как свидетель и пропал без вести, а дело ушло в суд лишь по статье о половом сношении с несовершеннолетними. Причем это дело было не связано с Наташей и Катей - Шевнин и Кузнецов вступали в половую связь и с другими малолетники.

Все изменилось весной 2024 года, когда криминалист СКР Ярослав Кузвесов заново поднял архив. Спустя полгода он лично участвовал в задержании обоих подельников — они не виделись 30 лет. Кузнецов дал признательные показания и даже показал место, где прятали трупы, Шевнина задержали следом.

До приговора дожил только Андрей Шевнин, его подельник погиб как только дело ушло в суд.

В последнем слове Шевнин вину не признал и попытался все свалить на подельников. Он заявил, что лишь скрывал преступление, совершенное Дерябиным и Кузнецовым, и помогал прятать тела. В милицию не шел, так как якобы боялся дяди. Прокуратура запрашивала для Андрея Шевнина 25 лет. Суд учел истекший срок давности по эпизоду с изнасилованием и назначил 14 лет колонии строго режима. Обе семьи погибших девочек получат по 2 миллиона рублей.