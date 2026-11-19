Умер Элдос Алмазов, стендапер с лицом ребенка: Он долго боролся с раком, но сердце не выдержало. Фото: соцсети.

Стендап-комик Элдос Алмазов скончался в возрасте 29 лет после остановки сердца во время операции. О смерти артиста, который в последнее время боролся с онкологическим заболеванием, сообщили его родственники.

У юмориста диагностировали рак, поражающий костную ткань. Несмотря на лечение, во время очередного хирургического вмешательства сердце Алмазова остановилось.

Будущий комик родился в Кыргызстане, а в 2018 году перебрался в Москву. Из-за генетического заболевания его рост составлял около 130 сантиметров. Эту особенность артист превратил в часть сценического образа, часто шутил над собой и своей внешностью.

Популярность Алмазову принесло участие в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ в 2021 году. Он попал в команду Алексея Щербакова и дошел до полуфинала. Позднее юморист выступал в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева и выпускал собственные стендап-монологи.

Ранее KP.RU сообщал, что Алмазову провели операцию по удалению раковой опухоли. Перед этим артист перенес четыре курса химиотерапии. После хирургического вмешательства он заново учился ходить и готовился к установке протеза вместо пораженной кости ноги. Также комику предстояли дополнительные курсы лечения.