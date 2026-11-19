Генпрокуратура пресекла проверку магазина из-за зашедшей кошки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Заместитель начальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры России Артем Кононенко 19 ноября на Всероссийском форуме контрольных органов в Хабаровске рассказал о попытках проводить проверки бизнеса без достаточных оснований. В качестве одного из примеров он привел случай, когда поводом для проверки магазина стало появление там кошки вместе с покупателями.

По словам Кононенко, прокуратура не согласовала Нижегородскому управлению Роспотребнадзора почти 300 контрольно-надзорных мероприятий. Их планировали обосновать угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, однако среди указанных причин оказалось посещение магазина домашним животным.

Кононенко подчеркнул, что предотвращение необоснованных проверок и вмешательства в работу предпринимателей — одна из задач прокуратуры.

Ранее KP.RU сообщал, что Генпрокуратура предложила ввести на 2027 год мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. С инициативой выступил генпрокурор Александр Гуцан на Восточном экономическом форуме.