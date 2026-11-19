Правительство Латвии намерено принять «декларацию о дерусификации». Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Кабинет министров Латвии во главе с Андрисом Кулбергсом включил в свои планы принятие «декларации о дерусификации». Об этом пишет Delfi со ссылкой на документ.

Согласно публикации, данный пункт прописан в программе работы правительства. Задуманная декларация призвана закрепить наработки академиков, историков и специалистов по социолингвистике, а также сформировать юридическую базу, которая позволит укрепить статус латышского как единственного государственного языка. При этом, как уточняет издание, конкретные меры ограничения русского языка в документе пока не прописаны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наиболее яркие проявления русофобии фиксируются именно в странах Прибалтики. Она подчеркнула, что в годы Второй мировой войны в Прибалтике жестоко преследовались некоторые национальности. По её оценке, сегодня власти балтийских государств придерживаются похожей политики, и в первую очередь — в отношении русских людей.