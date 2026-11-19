Девять человек, включая ребёнка, пострадали при атаке ВСУ на Курск Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Девять человек, в том числе 12-летний ребенок, пострадали в результате атаки ВСУ на Курск. О последствиях удара 19 ноября сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в MAX.

Осколочные ранения получили пять человек в центре города, еще две женщины пострадали в частной клинике. Ребенка, оказавшегося под завалами частного дома на северо-западе Курска, спасатели извлекли из-под обломков. Еще одна женщина получила ранения в районе Льговского поворота. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В результате падения обломков и взрывной волны повреждены многоквартирные и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта и Курский медицинский колледж. Повреждения также получили фасад и окна травмпункта, однако его пациенты и посетители не пострадали. Несколько автомобилей загорелись, многие машины получили повреждения.

Ранее KP.RU сообщал, что 15 ноября ВСУ атаковали Курск, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе двое детей четырех и восьми лет. В областном центре были повреждены четыре частных дома.