Курага богата калием, который участвует в работе мышц и нервной системы. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ.

Врач-эндокринолог Наталья Чадина рассказала, чем полезна курага и почему не стоит есть ее без ограничений. По словам специалиста, сухофрукт содержит клетчатку, калий и каротиноиды, но при этом отличается высокой концентрацией природных сахаров и калорий. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Курага содержит пищевые волокна, которые поддерживают работу кишечника, способствуют регулярному стулу и помогают дольше сохранять сытость. Однако большая порция сухофруктов может вызвать вздутие, урчание и диарею», – объяснила Чадина.

По словам эндокринолога, курага также богата калием, который участвует в работе мышц и нервной системы, помогает поддерживать сердечный ритм и регулировать артериальное давление. В сухофруктах сохраняются и каротиноиды – вещества, из которых организм может вырабатывать витамин А. Они важны для зрения, кожи и слизистых оболочек.

Из-за высокой концентрации сахаров и калорий размер порции стоит контролировать, особенно людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью и тем, кто снижает вес. Здоровому взрослому человеку врач рекомендует съедать в день примерно четыре-шесть штук.

Ранее сайт KP.RU писал о пользе сухофруктов для иммунитета и общего состояния организма. Врач-гастроэнтеролог объяснила, какие полезные вещества содержатся в сушеных фруктах.