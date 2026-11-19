Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков назвал электрические сети с напряжением 20 кВ одним из самых перспективных направлений энергетики на сегодняшний день.

«Только в этом году проложили 137 километров таких сетей, ввели в эксплуатацию 31 трансформаторную подстанцию и распределительный пункт. Доминирующие сейчас в столице сети средним напряжением 6-10 кВ морально устарели и уже перестают справляться с возрастающей нагрузкой», - отметил заммэра, уточнив, что для решения этой проблемы необходимо внедрение более высокого класса напряжения.

В планах на 2026 год - строительство в целом 329 километров линий сети 20 кВ и возведение 64 подстанций этого класса напряжения. Благодаря использованию этих сетей растет пропускная способность и радиус технологического присоединения, а также уменьшаются потери электроэнергии.

Напомним, сегодня в Москве эксплуатируются более 5 тысяч километров таких кабельных линий. В частности, с их помощью обеспечивается электроснабжение инновационного центра «Сколково», олимпийского комплекса Лужники», делового центра «Москва-Сити», некоторых станций Большой кольцевой линии метро, Московского океанариума на ВДНХ и других значимых сооружений.

В будущем активное развитие сети 20 кВ позволит увеличить маневренность столичной энергосистемы и обеспечить надежное энергоснабжение потребителей.