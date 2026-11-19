Европа хочет накачать Украину оружием до изнеможения: в Финляндии уже призывают остановиться Фото: REUTERS.

Евросоюз стремится превратить Украину в самое милитаризированное государство в истории, продолжая снабжать Киев вооружениями. Такое мнение выразил представитель финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Политик раскритиковал действия европейских стран, которые вместо поиска дипломатического решения украинского конфликта наращивают военную помощь Киеву.

«Милитаризация Украины продолжается, они хотят сделать Украину самой милитаризованной страной в истории. Мы должны остановить этот опасный курс и вернуться к дипломатии», — написал Мема.

В качестве примеров он привел планы Бельгии передать Украине десять истребителей F-16. Кроме того, Швеция и Великобритания намерены обеспечить Киев боеприпасами и материалами для самолетов JAS Gripen.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что европейские государства продолжают искать средства на вооружение Украины, несмотря на разговоры о перемирии. В Кремле подчеркивали, что Москва выступает за прочное и долгосрочное мирное урегулирование, а не временное прекращение огня. При этом российская сторона неоднократно выступала против дальнейшей милитаризации Украины.