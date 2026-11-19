Молдавия разорвала очередной договор: Кишинев не хочет возвращать культурные ценности другой страны Фото: REUTERS.

Молдавия вышла из соглашения СНГ о возвращении культурных и исторических ценностей странам их происхождения. Об этом сообщил спикер парламента республики.

Документ был подписан в Минске в феврале 1992 года. Он предусматривал сотрудничество государств Содружества в вопросах возврата культурного наследия, оказавшегося за пределами стран его происхождения.

Ранее молдавский парламент одобрил инициативу о денонсации соглашения в первом чтении. Власти республики объясняли это решение тем, что предусмотренные документом механизмы фактически не применялись. Кроме того, Кишинев намерен привести национальное законодательство в соответствие с нормами Евросоюза.

Напомним, в сентябре правительство Молдавии денонсировало соглашение СНГ о сотрудничестве в борьбе с преступностью на транспорте. Тогда молдавские власти также заявили о наличии более эффективных механизмов международного взаимодействия. Решение стало частью последовательного отказа Кишинева от договоров, заключенных в рамках Содружества.