В ОП предлагают сделать коробки новорожденного общероссийской мерой поддержки Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Подарочные наборы для семей с новорожденными необходимо ввести во всех субъектах страны в рамках национального проекта «Семья», утвердив единый базовый состав и дополнив его предметами с региональным колоритом. Такое мнение агентству ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

«Коробки новорожденного должны предусматриваться во всех регионах страны, а их наполнение, помимо базового, может отличаться согласно региональным особенностям, что напоминало бы о единстве народов России и нашем многообразии», — отметил он.

По словам собеседника агентства, в стране уже действует предварительный национальный стандарт для таких наборов: в примерный перечень входят одежда, постельные принадлежности, средства гигиены и ухода, посуда, игрушки, медицинские изделия и товары для безопасности младенца.

Кроме того, Рыбальченко предложил вкладывать в комплекты буклеты с информацией о мерах господдержки и добавлять QR-коды для оценки родителями качества подарков. Сейчас подобные наборы уже выдаются в ряде регионов — например, в Москве родители могут получить комплект детских принадлежностей либо денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, в регионах есть собственные меры поддержки семей с детьми. Сайт KP.RU рассказывал о том, кто может получить региональный маткапитал, на какую сумму можно рассчитывать и в каких случаях семье откажут в выплате.