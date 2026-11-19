В Китае восхитились подарком Путина: президент преподнес его до саммита АТЭС Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин еще до прибытия на саммит АТЭС в Китае преподнес Пекину своеобразный подарок, связанный с энергетическим сотрудничеством двух стран. Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на китайских журналистов.

Поводом для такой оценки стало заявление помощника российского лидера Юрия Ушакова. Незадолго до поездки Путина в Шэньчжэнь он сообщил, что уже в 2027 году планируется запустить дальневосточный газовый маршрут из России в КНР. Его мощность превысит 10 млрд кубометров ежегодно.

Кроме того, к завершению подходят работы по строительству новых энергоблоков Тяньваньской АЭС и атомной станции «Сюйдапу», которые возводятся при участии России.

«Пекин получил бонус еще до начала переговоров», — отметили китайские журналисты.

По их оценке, новый газопровод позволит существенно изменить систему энергоснабжения северных регионов КНР и разгрузить действующую инфраструктуру. Особое значение проект приобретает на фоне проблем с судоходством в Ормузском проливе, из-за которых растет нагрузка на сухопутные маршруты доставки энергоресурсов.

Для Москвы запуск газопровода также станет важным шагом в расширении поставок энергоресурсов на Восток, считают авторы публикации.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил о подготовке к началу экспорта газа в Китай по дальневосточному маршруту. По его словам, Москва и Пекин продолжают переговоры и по другим энергетическим проектам, включая газопровод «Сила Байкала». Его проектная мощность составляет 50 млрд кубометров в год, а маршрут должен пройти через Монголию.