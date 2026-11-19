Александр Хаскин Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В США скончался 38-летний актер Александр Хаскин, известный по сериалам «Ты» от Netflix и «Новобранец». Об этом сообщает британское издание Metro со ссылкой на полицию Санта-Моники.

Тело артиста обнаружили 16 ноября в океане неподалеку от знаменитого пирса Санта-Моники в Калифорнии. Сообщение о человеке в воде поступило правоохранителям около 16:06 по местному времени.

Спасатели подняли Хаскина на борт катера и попытались реанимировать его. Затем актера доставили на пирс, где медики продолжили борьбу за его жизнь. Однако в 16:56 была констатирована смерть.

Полиция также опровергла появившиеся сообщения о том, что незадолго до трагедии Хаскин якобы поссорился с женщиной. Камеры видеонаблюдения подтвердили, что перед происшествием артист находился один и ни с кем не контактировал.

Отец погибшего Дана Хаскин рассказал, что последний раз общался с сыном по телефону 14 ноября. Спустя два дня актер отправил ему короткое сообщение, содержание которого мужчина раскрывать не стал.

Помимо съемок в сериалах «Ты», «Новобранец» и «Майянцы», Хаскин работал фитнес-тренером. Ранее он также служил в Военно-воздушных силах США.

Напомним, летом 2026 года в Подмосковье обнаружили тело актера сериала «Бригада» Александра Высоковского. Артист пропал во время рыбалки на Оке вместе с сыном. Позднее правоохранители сообщили, что его смерть, по предварительным данным, не носила криминального характера.