Мужчина похитил сына 16 февраля 2025 года. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

В начале 2025 года в Новосибирске мужчина с сообщниками напал на бывшую жену, силой забрал шестилетнего сына и попытался похитить дочь. Мать успела вытащить из машины только девочку, а сына позже тайно вывезли в Австралию, где жил его отец Олег Карпов — гражданин Австралии. Спустя почти два года начался заочный суд над ним и его предполагаемым пособником Андреем Виленским, сообщает КП-Новосибирск.

По версии следствия, Карпов организовал похищение, действуя в сговоре с другими людьми. В конце февраля 2025 года его заочно арестовали и объявили в розыск. Двое пособников уже получили по семь лет колонии строгого режима в июле 2026 года. 18 ноября прокуратура озвучила обвинение, защита заявила, что вину не признает. Следующее заседание назначено на 1 декабря.

Юрист Виленский утверждает, что Карпов и дети сейчас живут в Австралии, семейные споры завершены, а дети проводят время с обоими родителями.

— Никто не скрывается, — говорит Виленский.

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