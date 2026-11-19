По прогнозам, в этом году декабрь также будет с положительной температурной аномалией. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Синоптики ожидают, что декабрь в Москве будет теплее климатической нормы. Из-за этого снег, который может выпасть в конце ноября, вероятно, не задержится надолго. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице до конца осени. Об этом пишет aif.ru.

«22 ноября в Москве ожидается понижение температуры воздуха, местами будет отрицательная. И если будут осадки, то это в основном мокрый или просто сухой снег. Но его будет немного и не повсеместно. К концу ноября может сформироваться снежный покров, но вопрос в том, будет ли он устойчивым», – поделилась Позднякова.

Синоптик напомнила, что в последние годы снег в ноябре нередко ложился на землю, но уже в декабре таял. Это происходило из-за того, что первый зимний месяц оказывался теплее обычного.

По прогнозам, в этом году декабрь также будет с положительной температурной аномалией. Поэтому снежный покров, который может появиться в конце ноября, скорее всего, окажется временным.

Прежде синоптики предупреждали, что выпавший в Москве снег может растаять уже в четверг, 19 ноября. В этот день в столице ожидается потепление и небольшой дождь